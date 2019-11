Piquè racconta: "Ecco cosa disse mio padre quando gli parlai della Davis"

Rilasciando un'intervista ad El Pais il difensore del Barcellona Gerard Piquè ha spiegato di diversi questioni ed in particolare della sua società emergente Kosmos, società con il quale il difensore ha organizzato la nuova coppa Davis.

Il difensore ha raccontato di questa possibilità a suo padre Joan e al quotidiano ha parlato della sua reazione.

Piquè pensava da tempo di riformare la Coppa Davis, ma suo padre, venuto a conoscenza di questa cosa, non lo ha incoraggiato ma anzi ha affermato: "Non hai grandi possibilità.

Se altri hanno provato e fallito perché fai tutto questo? L'idea del nuovo format di Coppa Davis si è sviluppato nella testa di Pique alla fine della Coppa del mondo in Sudafrica, lui prima è entrato nel mondo dei videogiochi e successivamente ha convinto il mondo del tennis a questo storico cambio.

La coppa Davis ormai è imminente ed il giocatore ha parlato cosi a riguardo: "La Coppa Davis è una competizione popolare, ma tanti lo considerano uno sport d'elite" Il giocatore sognava questo progetto da tanto tempo e nonostante molti lo ritenevano impossibile, lui dopo averlo portato avanti nonostante lo scetticismo iniziale, potrà vedere i risultati. "Dormo 4-5 ore a notte per via dei tanti progetti in cui sono impegnato"