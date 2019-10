Maria Sharapova sfiderà Anisimova al Mubadala World Tennis Championship

L’ex numero uno del mondo Maria Sharapova e la giovanissima Amanda Anisimova disputeranno un match d’esibizione al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi. “Mi è stato detto che dicembre è il mese perfetto per visitare questa splendida città” , ha dichiarato Sharapova.

“Voglio che tutti vengano allo stadio per assistere al match e divertirsi insieme a noi”. Anche Anisimova si è detta molto contenta per questa incredibile opportunità. “Sarò per la prima volta ad Abu Dhabi e voglio portare il mio gioco al Mubadala World Tennis Championship per mostrare agli spettatori di cosa sono capace.

Non vedo l’ora di partecipare a questo magnifico evento”. Per il terzo anno consecutivo si giocherà dunque un match di singolare femminile al famoso torneo di fine anno. Nel 2017 era toccato a Serena Williams e Jelena Ostapenko, mentre il 2018 ha visto l’affascinante sfida tra le sorelle Williams.

Il Mubadala World Tennis Championship è giunto alle sua dodicesima edizione ed è considerato dai più grandi campioni del Tour un ottimo evento per preparare al meglio i primi importanti tornei della nuova stagione.

Quest’anno, i due protagonisti assoluti saranno Rafael Nadal e Daniil Medvedev, che hanno dato vita ad una delle più belle finali della stagione agli US Open. “Confermare la presenza di questi due grandi giocatori dimostra l’appeal di questo torneo sui campioni del tennis mondiale” , ha dichiarando con orgoglio l’amministratore delegato John Lickrish.

“I fan potranno vivere ancora una volta un’esperienza imperdibile”. Tradizionalmente programmato tra fine dicembre ed inizio gennaio, l’evento quest’anno si disputerà dal 19 al 21 dicembre.