Stan Wawrinka e una nuova tifosa, la top model Victoria Silvstedt

Stan Wawrinka ha avuto un supporto speciale al suo fianco nella cavalcata agli US Open interrotta contro il russo e poi finalista Medvedev. Stiamo parlando della top model svedese Victoria Silvstedt, 44 anni che è apparsa elettrizzata dalle partite di Stan the Man.Testimonianza e prova ne sono le storie pubblicate sui suoi social network dove inneggiava a Wawrinka, "Stan the Man, siamo il tuo fan club" ed all'aallenatore Norman, suo connazionale, "Vai Magnus!"

Come mai la top model ha incrociato il 34enne svizzero? Il motivo è probabilmente l'allenatore, Magnus Norman. Norman infatti 43 anni, ha una relazione con Linda Dagh, 44 anni, e ha due gemelli con lei. E Dagh è stata una buon amica di Victoria Silvstedt per anni.

Lo stesso Wawrinka ha anche festeggiato con la Silvstedt. Prima dei Miami Open di marzo, sono stati visti al ristorante "Swan" Non a caso in primavera, le prime indiscrezioni sulla rottura del rapporto tra Stan e l'ex ragazza Donna Vekic si sono fatte sempre più insistenti.

E sembra che questa partnership abbia dato i suoi frutti, infatti Wawrinka ha giocato il suo milgior Slam degli ultimi anni, battendo anche il numero 1 al mondo Djokovic. Che da questo supporto speciale non nasca qualcosa? Lo scopriremo. . .