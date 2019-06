Curiosa sfida al WTA di Birmingham: scontro in famiglia per le Pliskova

Una delle pagine dell'album della famiglia Pliskova sarà arricchito da foto con sfondi di prati inglesi. Karolina e Kristyna si sono affrontate per la prima volta in un main draw WTA al secondo turno del Nature Valley Classic di Birmingham, torneo di preparazione in vista di Wimbledon, con in palio un posto nei quarti di finale.

Le due hanno dato via ad una partita spettacolare vinta dalla sorella meno famosa dopo un tiratissimo tie break al terzo set vinto per 9 a 7. Non era facile che le due si scontrassero: Karolina è la n.3 del tabellone, mentre Kristyna ha dovuto prima qualificarsi e poi vincere il suo match di primo turno contro la connazionale Tomova.

Anche Karolina ha superato il suo primo scogli,o dando 2 set a 0 alla rumena Buzarnescu. Solo successivamente si ha avuto la certezza che per la prima volta nella storia ci sarebbe stato questo scontro in famiglia. "Avendo un team più grande da gestire, non ho molto tempo da passare insieme a lei, qui il torneo è più piccolo e c'è più tempo per stare insieme.

Ho visto un paio di sue partite ed è stato fantastico, condividere un pò di tempo tra noi sorelle non succede molto spesso", ha detto Karolina. Krisyna - mancina a differenza della sorella - prima di potersi regalare la sfida in famiglia, ha vinto tre partite per raggiungere il tabellone principale, compreso un duro match con la connazionale Maria Bouzkova nel turno di qualificazione finale, prima di sconfiggere l'altra ceca Viktoriya Tomova 6-3, 6-4 al primo turno.

Anche se le è piaciuto passare del tempo con sua sorella lontano dai campi di Birmingham, Karolina si è dimostrata sincera, definendo la partita "difficile" e "dalle strane emozioni e forse anche nervi"

Trovarsi Krystina di fronte non sarà certo una cosa facile. Lei che è stata la prima delle due a vincere una partita di tabellone principale in un Grande Slam, e ha infranto la Top 100. "Quindi stava sperando nella vittoria della Tomova?", ha detto Krystina con una risata, quando dei giornalisti gli hanno chiesta della sfida con Karolina: "Ho appena controllato tutte le partite che abbiamo giocato, non sono sicura di che effetto mi susciterà, perché è molto diverso che affrontare qualcun altro.

È molto strano interpretare questo match, ma voglio anche vincere." Karolina, ex finalista degli US Open e n.1 del mondo, è un pilastro della Top 10 degli ultimi quattro anni, mentre il best ranking di Kristyna è stato n.35, raggiunto due estati fa a luglio.

Il primo confronto diretto della coppia risale al 2006, quando Karolina vinse il suo primo incontro professionistico nel sorteggio di qualificazione di un evento da 10.000 $ ITF Pro Circuit a Cavtat, in Croazia. Le due avevano 14 anni.

l loro unico incontro in un evento WTA fino ad ora era stato invece disputato nelle qualificazioni del torneo di Eastbourne sei anni fa, con Kristyna che vinse per 7-6, 3-6, 6-3. Oggi a 27 anni il destino finalmente ha deciso di metterle contro in un tabellone principale.

"Ogni volta che ci siamo trovate ad affrontarci è stato sempre difficile, siamo entrambe sempre un pò ansiose ogni volta che ciò accade, tuttavia sarà come la prima volta. Ora i tornei sono più grandi, sarà sicuramente più stressante", ha aggiunto Krystina mentre la sorella ha chiuso cautamente: "Trovandoci sull'erba penso che sarà più difficile, tante persone seguiranno il match.

Anche se lei ha una classifica diversa da me penso che sarà una sfida da 50/50, non ci scontriamo da un po', forse cinque o sei anni, e mentre prima avevamo più tempo per stare insieme e non mi sarei sentita strana come adesso, ora sarà diverso.

Spero tuttavia che non capiti mai in un turno di un Grande Slam. Resta comunque soltanto una partita di tennis e spero che entrambe riusciremo a giocarla dando il nostro meglio"