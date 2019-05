Grigor Dimitrov come Djokovic: Stepanek nuovo coach con Agassi

Tempo di cambiamenti importanti per Grigor Dimitrov. Il tennista bulgaro si è separato dal suo allenatore Dani Valleverdu e secondo i media bulgari ha assunto l'ex top 10 Radek Stepanek come nuovo allenatore. Il ceco ha lavorato con Novak Djokovic lo scorso anno insieme ad Andre Agassi, con scarsi risultati.

Stepanek seguirà Dimitrov nel circuito Atp mentre l'americano, come ha fatto nel breve periodo con Nole, sarà presente quasi esclusivamente negli Slam. Agassi ha iniziato la sua collaborazione saltuaria con Dimitrov soltanto lo scorso ottobre a Parigi Bercy.

Inizialmente Dimitrov, secondo Focus News Agency, aveva pensato di ingaggiare il sei volte campione Slam Boris Becker. Il tedesco si è dimostrato essere un grande allenatore portando Novak Djokovic a vincere sei Slam dal 2014 al 2016.

Dal 2017 Becker si è diviso tra commenti TV e federazione tennis tedesca, e non ha mai realmente espresso il desiderio di tornare nel circuito come coach. Evidentemente, non tornerà sui suoi passi. Dimitrov e Valleverdu si sono separati dopo aver lavorato insieme per quasi tre anni.

Il venezuelano si è unito al team dell'ex numero tre del mondo nel luglio 2016. Sotto la sua guida Dimitrov ha vinto le ATP Finals del 2017 ma adesso potrebbe addirittura uscire dai primi 50 giocatori del mondo. Il bulgaro si è ieri allenato a Roma in coppia con Serena Williams, dando seguito alla nuova (bella) moda dell'allenamento misto