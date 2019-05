ATP Queen's: Dimitrov, Wawrinka e Raonic confermano la loro presenza

L’ATP 500 del Queen’s è sempre stato uno dei tornei più affascinanti e seguiti del tennis mondiale. Il prestigioso evento sull’erba può contare un albo d’oro di tutto rispetto, visti i trionfi di campioni dal calibro di Rod Laver, Jimmy Connors, John McEnroe, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Rafael Nadal ed Andy Murray.

Gli organizzatori stanno lavorando duramente in vista della prossima edizione, che si disputerà dal 17 al 23 giugno. Il tabellone principale potrà infatti contare sulla presenza di Marin Cilic, Kyle Edmund, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime.

Tre importanti giocatori hanno confermato la propria presenza negli scorsi giorni, si tratta di Grigor Dimitrov, che ha vinto il torneo nel 2014, il tre volte vincitore Slam Stan Wawrinka, e il finalista di Wimbledon Milos Raonic.

“Questo torneo è uno dei miei preferiti” , ha dichiarato Dimitrov. “Ho una connessione speciale con questo pubblico e con gli organizzatori dell’evento. Ho dei ricordi bellissimi, soprattutto la vittoria del 2014.

Non vedo l’ora di tornare a giocare questo torneo a giugno”. Raonic ha invece parlato del suo rapporto con il torneo londinese. “Mi piace giocare il Fever-Tree Championships, perché penso sia il miglior modo per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon.

Molti dei migliori giocatori al mondo giocano questo torneo. L’atmosfera è fantastica ed è bello essere a Londra in quel periodo. Spero di poter vincere e continuare a fare sull’erba”. Wawrinka infine elogiato le strutture e i campi del Queen’s Club.

“Il Fever-Tree Championships è un grandissimo evento. I campi in erba sono perfetti ogni anno, non vedo l’ora di tornare a giugno”. Il direttore del torneo Stephen Farrow non ha potuto fare altro che esprime tutto il proprio entusiasmo.

“Siamo estremamente entusiasti per i campioni che abbiamo in gara. Ci sono giocatori affermati e giovani di grande talento. Grigor, Milos e Stan giocano il torneo da anni e sono molto amati dai nostri spettatori. Non vediamo l’ora di vederli azione insieme ad altri grandi nomi che verranno annunciati in seguito”.