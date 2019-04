Ufficiale: Torino ospiterà le Atp Finals dal 2021 al 2025

È probabilmente uno dei periodi più floridi per il tennis maschile italiano. Con ancora negli occhi i festeggiamenti per la vittoria di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Monte-Carlo, arriva un’altra notizia grandiosa per l’Italia.

Sembrava incredibile fino a qualche mese fa, ma ora il sogno è diventato realtà: l'Atp annuncia che sarà la città di Torino a ospitare le Atp Finals dal 2021 al 2025. Il capoluogo piemontese è stato formidabile nel battere la concorrenza di Tokyo, Singapore, Manchester e della stessa Londra, sede attuale del torneo dei maestri.

Torino tornerà, dunque, a essere la location di un evento di prim’ordine su scala mondiale dopo le Olimpiadi invernali del 2006. La “battaglia” per accaparrarsi il Master di fine stagione era partita più di un anno fa con 40 candidate, lista che si è accorciata a cinque finaliste lo scorso 14 dicembre.

Negli ultimi giorni sono stati completati tutti i passaggi richiesti. In particolare, le due fidejussioni: alle garanzie dell’Istituto del Credito Sportivo si sono aggiunte quelle di BNL, già main sponsor degli Internazionali d’Italia da 13 anni.

Hanno assicurato il loro contributo anche il Comune di Torino e la Regione Piemonte: un milione e mezzo l’anno ciascuno. Oltre a una cordata della Camera di Commercio. A tali fondi, vanno sommati gli introiti della biglietteria, il marketing, le sponsorizzazioni.

Il torneo con in campo solo i primi otto giocatori del mondo si giocherà al Pala Alpitour, l’impianto polifunzionale costruito in occasione dei Giochi invernali del 2006: con 14.350 posti è la più capiente struttura coperta d’Italia.