I complimenti dei politici e del mondo del calcio a Fabio Fognini

L'impresa storica di Fabio Fognini a Montecarlo ha scatenato il mondo della politica e dello sport. Sono tanti i complimenti sui social per Fabio, a partire da quelli di Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ha così twittato: “Pasqua tricolore grazie a una pagina di storia scritta con la classe e la consapevolezza di un vero numero 1!

Applausi a un immenso Fognini, re di Montecarlo, 51 anni dopo Pietrangeli, 1° italiano a trionfare nel format ATP Masters 1000. Grazie @fabiofogna!#ItaliaTeam“. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport ha sentito telefonicamente il Presidente della FIT Angelo Binaghi e gli ha chiesto di esprimere i suoi complimenti al tennista azzurro per la prestigiosa vittoria a Monte Carlo: "Un bel passo in avanti per il tennis italiano", come riportato da Federtennis.

"Complimenti a Fabio Fognini. Lo scorso novembre l'onore di avergli consegnato il premio regione Ligure. Oggi la gioia di vederlo vincere a Montecarlo in una grande impresa", così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Simone Valente, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri su Twitter: “Grandissimo Fognini, orgoglio italiano e ligure! Che impresa straordinaria nel Montecarlo Masters, l’Italia è nell’Olimpo del tennis mondiale!

Che sia un buon auspicio anche per un altro traguardo da raggiungere e che ci vede protagonisti! #AtpTorino #ATPMasters1000“. Oltre all'appassionato di tennis Matteo Renzi e a Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini si è accodato twittando: “Grande Fabio, orgoglio dello sport italiano”.

Complimenti anche dal mondo del calcio, naturalmente dalla sua amata Inter e dall'amico Materazzi, ma anche dal Napoli:"Complimenti a Fabio Fognini vincitore del Masters 1000 di Montecarlo ! #ForzaNapoliSempre"