Serena Williams non gioca Madrid e torna a Roma!

Tutte le migliori o quasi al via nel WTA Premier Mandatory di Madrid. Iscritta solo a causa del regolamento del circuito Serena Williams, che salterà il torneo madrileno per concentrarsi su Roma, unico appuntamento pre-Roland Garros per lei come confermato dal suo allenatore Patrick Mouratoglou al giornalista del New York Times Ben Rothenberg.

Serena ha vinto due titoli nella Caja Magica, nel 2012 e 2013, ma la sua ultima partecipazione risale al 2015 quando ha perso contro Petra Kvitova. Sarà un gradito ritorno per lei a Roma, dove ha vinto quattro volte l'ultima nel 2016 in finale su Madison Keys.

A Madrid proverà a calare il poker proprio Kvitova, campionessa in carica vincitrice nell'atto conclusivo lo scorso anno su Kiki Bertens. Madrid potrebbe segnare il rientro alle competizioni della campionessa del 2014 Maria Sharapova, che non gioca da gennaio a causa di un problema alla spalla e potrebbe saltare anche Stoccarda.

Tra le favorite Simona Halep, grande amica con il patron del Mutua Madrid Open, il connazionale Ion Tiriac. L'ex numero uno del mondo ha vinto back to back nel 2016 e 2017. Una sola italiana al via, la maceratese Camila Giorgi.