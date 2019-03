Allenamento misto, una tendenza che si sta sviluppando: esempio Serena

Una tendenza che si sta sviluppando nell’élite del tennis è l’allenamento misto. L’ultimo esempio che conferma questa attitudine è la sessione di pratica tra la stella australiana Nick Kyrgios e la giovane diciassettenne statunitense Amanda Anisimova.

I due hanno condiviso un intenso allenamento sui campi di Indian Wells per cercare di preparare al meglio il torneo. “E’ incredibilmente buono”, ha dichiarato l’australiano a fine sessione sulle sensazioni che il gioco della compagna gli aveva dato.

Inoltre Kyrgios era stato visto allenarsi più volte con la sua fidanzata, Alja Tomljanovic, ma sembra che questi allenamenti si stiano diffondendo sempre di più nel mondo del tennis. Per esempio nel preseason Garbine Muguruza è stata vista radunarsi con Kei Nishikori, mentre Naomi Osaka ha condiviso costantemente le sue sessioni di allenamento con giocatori del calibro di Andy Murray.

Anche Serena Williams potrebbe collaborare con un tennista, il 22enne Christopher Eubanks che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al NYTimes: “Alcuni dei miei amici che non hanno idea del tennis hanno iniziato a chiamarmi non appena hanno scoperto che ho condiviso allenamenti con Serena, e mi hanno detto che devo essere molto bravo se sono stato in campo con lei”.

L’idea è stata concepita dal coach di S.Williams, Patrick Mouratoglou, convinto dai benefici di questa pratica.