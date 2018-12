Berdych e Feliciano Lopez si uniscono al team Hydrogen

Il team di Hydrogen cambia faccia con Feliciano Lopez e Thomas Berdych. Il belloccio spagnolo – che non salta un torneo dello Slam dal 2002 – porterà in giro per il mondo il brand creato dal designer Alberto Bresci. Insieme al desaparecido ceco andrà a formare una coppia inedita. Naturalmente senza Fognini, che è stato il principale ambasciatore del marchio nel biennio 2017-2018 e che dal 2019 vestirà invece Armani. Ad accompagnare i due in questa nuova avventura ci saranno anche Bolelli e Basilashvili.

I due hanno registrato dei video promozionali nel Quartier Generale dell’azienda a Milano e partecipato lo scorso giovedì alla festa che si è tenuta per presentare la collezione 2019.

Tomas Berdych from Hydrogen Instastory. pic.twitter.com/tNABXdn9Gp — LaWanda (@lawanda50) 14 dicembre 2018

Feli from Hydrogen Instastory. pic.twitter.com/wxw819Q2DI — LaWanda (@lawanda50) 14 dicembre 2018