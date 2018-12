Muguruza si allena in Italia all'accademia di Riccardo Piatti

Una settimana di duro lavoro… in Italia. Dopo un’annata da incubo che l’ha vista precipitare addirittura in diciottesima posizione, Garbine Muguruza è volata nella nuova accademia di Bordighera gestita da Riccardo Piatti.

Secondo “Marca” si tratta del possibile inizio di una nuova collaborazione per la spagnola ex numero uno del mondo e il navigato coach italiano. In compagnia di Muguruza, che ha fatto trapelare la notizia tramite un paio di foto e una breve didascalia sul suo profilo Instagram, c’era comunque il suo coach “in prima”, il francese Sam Sumyk.

La settimana prossima Muguruza volerà a Los Angeles per completare la preparazione dell’off-season, poi da lì si sposterà alle isole Hawaii per un’esibizione alla quale parteciperanno anche Eugenie Bouchard, Kei Nishikori e Milos Raonic. Dopodiché per la venezuelana naturalizzata spagnola sarà già tempo di volare dall’altra parte del mondo per disputare la Hopman Cup 2019 in rappresentanza della Spagna assieme a David Ferrer.