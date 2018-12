Caroline Garcia farà parte della giuria di Miss Francia 2019

Per una volta, una competizione al femminile non vedrà Caroline Garcia contendersi il titolo contro altre rivali, bensì rivestire l’inconsueto ruolo di membro di una giuria. La giuria in questione, per la prima volta nella storia tutta al femminile, sarà quella di Miss Francia 2019: e la numero 19 del mondo nè farà parte insieme ad altri volti noti dello spettacolo e dello sport transalpino.

A darne il lieto annuncio è la stessa Garcia, che sul proprio account Twitter ha scritto entusiasta: “Sono davvero felicissima di far parte di questa giuria”.

Nel tweet, la numero 1 di Francia ha menzionato le sue compagne di avventura: la cantante, la modella ed ex Miss Francia, la comica e umorista, la ballerinae l’attrice

La prossima edizione di Miss Francia si conferma così più “sportiva” che mai: oltre alla Garcia in giuria, infatti, il concorso vedrà tra le protagoniste anche Annabelle Varane, sorella del difensore del Real Madrid e candidato al Pallone d’Oro Raphael, che rappresenterà il Nord-Passo di Calais.