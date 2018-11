Fognini si rifà il look: Armani nuovo sponsor dal 2019

Una partnership tutta italiana - peraltro di grande qualità - che proietta il tennis in una dimensione nuova. Fabio Fognini- dopo Fila, Adidas e Hydrogen - sarà ambasciatore mondiale del marcho Armani. Della linea EA7 e anche di quella underwear (insieme a Flavia Pennetta). Non si tratta, però, di una prima volta assoluta: il marcho sportivo lo aveva già indossato Filippo Volandri.

Datato 2014 - e nello specifico durante la settimana della moda - il primo incontro tra Fognini e lo storico stilista. Nel 2019, invece, le strade si uniranno definitivamente. In una collaborazione tutta milanese - data la fede sportiva dei due - che curiosamente costringe il numero 13 del mondo a scomodissimo Derby d'Italia. Cristiano Ronaldo è infatti sponsor-man di Armani Jean ed Emporio Armani.

Dopo una breve vacanza a Turkey Caycos, comunque, l'azzurro ha fatto i bagagli in direzione Miami per iniziare la preparazione invernale in compagnia di Franco Davin. Previsto ad Auckland l'esordio stagionale.

In compenso l'azienda italiana ha già diffuso gli outfit di Fognini per la trasferta australiana.