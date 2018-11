34mila dollari per il campo da tennis per Romeo Beckham

Romeo Beckham, figlio di David, pare aver preferito il tennis al calcio. Dopo aver militato nelle giovanili dell’Arsenal, il secondo dei quattro figli dell’ex capitano dell’Inghilterra e l’ex Spice Girl vorrebbe sfondare nel tennis.

I coniugi Beckham, ovviamente, non possono che appoggiare mire e desideri del figlio sedicenne e, viste le possibilità economiche, hanno deciso di fargli costruire uno speciale campo in erba artificiale nella villa di Los Angeles dove vivono. Il campo pare sia costato all’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG e Los Angelex Galaxy 34 mila dollari. Un investimento, se vogliamo, di relativa importanza per il portafoglio di David Beckham che crede fortemente nell’avvenire del piccolo Romeo nel mondo del tennis.