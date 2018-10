La magnifica risposta di Schwartzman ai tweet offensivi di un giornalista

“Sicuramente perderà al prima o al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Triste regalo”. Non è la prima volta che Jaime Rosemberg, giornalista per il quotidiano argentino La Nación, accusa Diego Schwartzman attraverso il proprio account ufficialeTwitter, mettendo in discussione i suoi risultati.

Questa volta però, il numero 17 del mondo ha voluto replicare a modo suo. “Triste sarà la tua passione, continuerai ad essere un giornalista triste con questi commenti. La migliore stagione della mia carriera...

un abbraccio” , ha scritto Diego, che sta lottando per finire l’anno in top 20.

