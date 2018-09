Jurgen Melzer annuncia il ritiro dal tennis professionistico

Jurgen Melzer alza bandiera bianca. L’austriaco classe ’81, che negli ultimi tre anni ha dovuto attraversare un vero e proprio calvario tra infortuni (a spalla e gomito) ed interventi chirurgici, abbandona definitivamente il sogno di tornare competitivo e annuncia il proprio ritiro, che avverrà nella sua Vienna in occasione del torneo Atp 500 in programma tra il 22 e il 28 ottobre.

La notizia purtroppo era nell’aria. L’ex numero 8 del mondo era uscito dalla Top 100 nel maggio del 2015 e da allora non era più riuscito a rientrare: il suo ultimo match vinto nel circuito maggiore risale addirittura all’ottobre 2016 (proprio a Vienna, dove sconfisse Bautista Agut all’esordio prima di arrendersi a Ramos al secondo turno), mentre negli ultimi due anni si è segnalato soltanto per i trionfi nei due Challenger di Budapest e Wroclaw, entrambi celebrati nel febbraio 2017.

Poi, nell’ottobre dello stesso anno, un nuovo intervento che l’ha tenuto lontano dai campi per sei mesi, ed infine il tentativo di rientro questa primavera, che però non ha portato i risultati sperati. Melzer, il cui miglior risultato Slam resta la semifinale di Parigi del 2010, chiude con 5 titoli in singolare (il più importante maturato nel 500 di Memphis nel 2012, ai danni di Milos Raonic in finale) e addirittura 13 in doppio, tra cui Wimbledon 2010 e Us Open 2011, entrambi vinti in coppia con il tedesco Philipp Petzschner.

L’austriaco vanta in bacheca anche il titolo juniores di Wimbledon, conquistato nel 1999. .