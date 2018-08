Marco Cecchinato si prepara agli US Open: "Posso vincere anche su cemento"

Cinque mesi hanno rivoluzionato la vita di Marco Cecchinato. Dalla sconfitta alle qualificazioni di Budapest ad aprile, da numero 107 del mondo, alla vigilia del primo turno degli US Open, da testa di serie numero 22: in mezzo, il trionfo da lucky loser proprio a Budapest, la semifinale al Roland Garros e ad Eastbourne, il titolo a Umago.

Ad essere cambiato è anche il ruolo del palermitano nel circuito: “Prima a malapena mi salutavano, ora chiacchiero amabilmente con Djokovic, Federer, Zverev, Murray" ha rivelato l'azzurro a La Gazzetta dello Sport.

"Mi fa piacere. Dopo tanti anni di Challenger, mi trovo in un mondo nuovo”. New York sarà il secondo Slam di fila in cui Marco partità da testa di serie: a Wimbledon non è andata benissimo, e anche la stagione sul cemento è stata fin qui da dimenticare, con le sconfitte rimediate all’esordio a Toronto e Cincinnati.

Ma coach Vagnozzi è fiducioso, e anche Marco sembra convinto di poter far bene anche sul duro: “Il cemento è nuovo, ma mi ci alleno da tre settimane. So che posso fare risultato anche su questa superficie”.

E sul suo avversario di primo turno, Julien Benneteau, afferma: “Uno ostico perché sul cemento gioca bene, ma ho le carte in regola per poterlo battere”. “Il clic non capita a tutti nello stesso modo: a me è successo a 25 anni, ma poteva anche non accadere mai”.

Quel clic, scattato nei match contro Carreno e Goffin a Parigi, ha reso Cecchinato un tennista nuovo, consapevole dei propri straordinari mezzi e fiducioso di un avvenire che si prospetta tutto da scoprire: “Ho ancora otto o nove anni di carriera: questo è il punto di partenza, non certo il capolinea”.

