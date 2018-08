Karolina Pliskova sceglie Conchita Martinez come coach agli US Open!

Inedita coppia giocatrice-coach agli US Open. La tennista ceca numero otto del mondo sarà allenata da Conchita Martínez, ex capitana della squadra spagnola di Coppa Davis e soprattutto ex allenatrice per qualche settimana di Garbine Muguruza.

Sotto la guida della Martinez, Garbine ha vinto Wimbledon 2017 e ha giocato i tornei di Doha, Indian Wells e Miami quest'anno. La nuova coach di Pliskova è l'australiana Rennae Stubbs, ma i suoi impegni televisivi hanno fatto sì che la ceca, insieme a Stubbs, decidesse che Martinez sia la sostituta migliore per un torneo così importante.

"Ero in California in questi giorni, e sono arrivata oggi a New York per preparare Karolina. Questo venerdì entreremo in campo e cominceremo a lavorare insieme", ha spiegato Martinez, campionessa di Wimbledon '94.

