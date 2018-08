Ponte Genova, Fabio Fognini scioccato: "Un disastro, tragica notizia"

Non è stato un tranquillo risveglio per Fabio Fognini quello di martedì mattina a Miami dove si sta allenando intensamente soprattutto a livello fisico con il preparatore atletico Duglas Cordero.

Il tennista ligure ha saputo del ponte Morandi crollato sull'autostrada A10, che ha provocato almeno 11 morti finora. "Mi sono svegliato adesso e ho appreso della tragica notizia di Genova. Che disastro. Sono vicino a tutte le famiglie delle vittime coinvolte", ha scritto su Twitter Fognini, nativo di Arma di Taggia.

Il tennista italiano, che ha dato forfait a Cincinnati giorni fa, avrà subito un motivo per consolarsi visto che sua moglie Flavia Pennetta e il bimbo Federico sono già in viaggio dalla Puglia per raggiungerlo e trascorrere del tempo insieme per la prima volta da un mese.