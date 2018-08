Flavia Pennetta annuncia una notizia fantastica per i suoi tifosi

Bella notizia per i "seguaci" e i tifosi di Flavia Pennetta. Nella giornata di giovedì, l'ex tennista italiana - attualmente nella sua Puglia per godersi l'estate - ha comunicato una notizia importante: entrerà infatti a far parte degli opinionisti Eurosport , principale emittente sportiva in Europa e “Casa del Tennis”, a partire dagli US Open, che inizieranno a breve.

La brindisina svolge già questo ruolo negli studi di Sky Sport insieme ad altre figure importanti del tennis italiano, come Filippo Volandri, Paolo Bertolucci, Laura Golarsa ecc ecc., durante Wimbledon negli ultimi 2 anni e Parigi Bercy nel 2017.

La Pennetta ha smesso di giocare dopo la vittoria degli US Open 2015 nella finale tutta azzurra contro Roberta Vinci. Sarà sicuramente un’emozione particolare per lei commentare lo Slam americano e rivivere, insieme ai telespettatori, le sensazioni vissute in quella storica edizione.

“Sono contenta di iniziare questo nuovo viaggio con Eurosport e di entrare a far parte di un team di grandi appassionati di tutti gli sport”, ha dichiarato la brindisina. Inoltre, Pennetta sarà presente anche nel 2019 per tutti e 3 gli Slam trasmessi da Eurosport, ovvero Australian Open, Roland Garros e US Open.

Un grande acquisto per l’emittente, inserire nel proprio team una vincitrice slam del calibro di Flavia permette ai telespettatori di usufruire di un’offerta ancor più allietante. Gli US Open 2018 saranno disponibili su Eurosport 1 e Eurosport 2 e sulla piattaforma player, disponibile anche per i clienti TIMVISION, che permette di seguire 16 campi in contemporanea.

