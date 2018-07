Maria Sharapova ama il cibo italiano: "Voi sì che fate le cose per bene"

Dalla Puglia alla Campania è un attimo. Lo sa bene Maria Sharapova, che due settimane fa era a Savelletri di Fasano per un matrimonio, poi si è spostata a Positano con amici e amiche per godersi a pieno le vacanze estive.

Estasiata dalla bontà del cibo italiano, la tennista russa ha scritto un post su Instagram elencando i cinque piatti che più le sono piaciuti: "Potevo postare i fiori di zucca, il polpo alla griglia, i pomodori, gli scampi, le acciughe, o la pasta senza glutine con le zucchine che abbiamo mangiato a Lo Scoglio, ma posterò semplicemente questi fichi che hanno rimandato la nostra partenza.

Italia, voi sì che fate le cose per bene". Maria è già in volo per Los Angeles, dove tornerà ad allenarsi in vista della Rogers Cup di Toronto. Qualche giorno fa si è cancellata dal torneo di San Josè, non male il modo con cui si è consolata...

