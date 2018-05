Ilie Nastase: "Serena Williams? Se sei grassa, sei grassa!"

Torna a far parlare di sé Ilie Nastase, ancora per dichiarazioni poco felici nei confronti di Serena Williams. L'ex tennista rumeno, numero uno del mondo negli anni '70, crede che le dichiarazioni che Ion Tiriac ha recentemente fatto sul peso corporeo di Serena non siano ingiuste. "Con tutto il rispetto, Serena Williams ha 36 anni e 90 kg, vorrei qualcos'altro per il tennis femminile", ha detto Tiriac un mese fa.

"Sono troppo sensibili a questa età, sulla via del ritiro. Cosa potrebbe dire Ion Tiriac? Che ha un bell'aspetto? Se sei magro, sei magro, se sei grasso, sei grasso! Probabilmente ha fatto un confronto tra le ragazze che ora giocano nel circuito e Serena Williams", ha affermato Nastase.

Qualche settimana fa proprio Serena ha detto: "Ho sempre detto che la gente ha il diritto ad avere un'opinione, è chiaro che il tennis femminile è più di me, molto di più, ma parlerò con lui, credimi, avrò una discussione con lui. Affermazione sessista! Forse è un uomo ignorante".

Poco più di un anno fa Nastase aveva fatto affermazioni sessiste sul colore della futura figlia di Serena, nel triste weekend di Fed Cup.