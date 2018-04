Del Potro non ha più dubbi: ecco i tornei che giocherà sulla terra rossa

Juan Martin del Potro ha sciolto i dubbi. Il numero sei del mondo ha rilasciato la sua programmazione per la stagione sulla terra rossa europea. Questo mese, come previsto nessun torneo: si era parlato di una possibile wild card ad Estoril, ma l'opzione è definitamente scartata. Del Potro giocherà i due Masters 1000 - Madrid e Roma - e il secondo Slam stagionale, il Roland Garros.

Dopo un mese di marzo fenomenale dove ha vinto i titoli di Acapulco e Indian Wells e fatto semifinale a Miami, del Potro può realmente puntare a diventare almeno numero 3: dovrà difendere appena 290 punti, ed è ad appena 515 unità da Marin Cilic in classifica. Nella stagione su erba prima di Wimbledon, non ha al momento inserito alcun torneo, salvo l'esibizione del Boodles. Eccolo all'opera in allenamento sui campi in terra rossa di Tandil che è tornato a calcare lunedì scorso dopo 10 giorni di riposo: