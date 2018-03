Caroline Wozniacki la sportiva più influente del mondo

Grande riconoscimento per Caroline Wozniacki. La tennista danese, promessa sposa dell'ex cestista NBA David Lee e vincitrice degli Australian Open quest'ann, è la prima sportiva ad apparire nella classifica delle donne più potenti del mondo dello sport per la rivista Forbes. Wozniacki è ottava nel ranking generale, per il suo successo in campo e fuori (nel 2017 ha guadagnato 7.5 milioni di dollari) e per il suo supporto verso la parità di genere.

La donna più potente è la senegalese Fatma Samba Diouf Samoura, segretaria generale della FIFA. Il podio è completato da Lydia Nsekera, membro della FIFA e del COI, e da Florence Hardouin, direttrice generale della federazione francese di calcio. Wozniacki, che nel 2018 è diventata numero uno del mondo per la prima volta in carriera, giocherà il suo prossimo torneo a Istanbul, terra rossa, a fine aprile.