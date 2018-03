Muguruza-Martinez, è finita: Garbine torna con Sam Sumyk

E' finita la collaborazione tra Garbine Muguruza e Conchita Martinez. La tennista spagnola e l'ex capitana di Davis e Fed Cup si sono separate dopo il recente torneo di Miami dove Muguruza è stata sconfitta da Sloane Stephens agli ottavi. Sembrava destinato a durare a lungo il rapporto lavorativo tra le due, insieme a Doha e Dubai a febbraio e Indian Wells e Miami a marzo.

"Ha deciso di tornare a lavorare a tempo pieno col suo coach (Sam Sumyk) - ha scritto Martinez su Twitter -. Come sempre è stato un piacere lavorare negli ultimi tornei con lei. Auguro a lei e al suo team il meglio per il resto dell'anno".

Martinez era sulla panchina di Muguruza da allenatrice, al posto di Sumyk (in procinto di diventare papà) quando l'attuale numero tre del mondo ha conquistato il suo secondo titolo Slam a Wimbledon lo scorso luglio. Un secondo tentativo è stato fatto nell'ultimo mese e mezzo in cui Muguruza ha ottenuto il suo miglior risultato a Doha con la finale persa contro Petra Kvitova. Sumyk si riunirà con la 24enne nativa di Caracas già nei prossimi giorni a Monterrey per il torneo messicano.

I want to share the news that my collaboration with Garbiñe has finished after Miami. She has decided to go back working full time with her coach. Like always it was great to work these past tournaments with her. I wish her and the rest of the team the best for the rest of year.