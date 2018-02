Novak Djokovic, ancora polso fasciato. Chirurgia rimane un'opzione

È ancora avvolto nel dubbio il futuro di Novak Djokovic. Il tennista serbo, dopo l'eliminazione di dieci giorni fa agli ottavi di finale degli Australian Open contro Hyeon Chung, è tornato in Europa per fare ulteriori esami e ricevere altre consultazioni da parte di uno specialista di problemi al gomito in quel di Praga, Repubblica Ceca, sotto consiglio del suo nuovo allenatore Radek Stepanek.

Non si sa nulla su come sia andata la visita e se le condizioni di Nole siano migliorate o peggiorate, ma non emergono segnali positivi: Djokovic è stato visto in Svizzera con la mano fasciata. Il suo prossimo torneo è Indian Wells che inizia l'8 marzo, si era parlato di una possibile wild card per Acapulco o Dubai, ma l'ultima intenzione è quella di correre rischi. L'ex numero uno del mondo, in conferenza stampa a Melbourne, non ha escluso la possibilità di andare sotto i ferri, che è sempre stata considerata come l'ultima opzione disponibile, o di prendersi un'altra pausa.