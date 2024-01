Jannik Sinner nel club vincitori Slam, il dato che lo accomuna a Djokovic e Wawrinka

© Cameron Spencer-Getty Images

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024. Prima finale e primo torneo del Grande Slam vinto per il giocatore italiano. Jannik Sinner entra nel club ristretto dei vincitori di Slam. E c'è un dato che lo accomuna a Novak Djokovic e a Stan Wawrinka che tra i tennisti capaci di vincere Slam hanno alzato il loro primo trofeo a Melbourne.

Vediamo dove hanno vinto il loro primo Slam i principali giocatori del presente e del recente passato.

Da Novak Djokovic a Roger Federer passando per Rafael Nadal

Non poteva che essere nel suo giardino di casa a Wimbledon la prima volta di Roger Federer.

Lo svizzero ha conquistato il suo primo Slam sui prati londinesi nel 2003. Anche per Rafael Nadal non poteva non essere a Parigi la sua prima terra di conquista. Il maiorchino ha vinto il suo primo Slam in assoluto nel 2005 al Roland Garros.

Jannik Sinner ha un punto in comune con Novak Djokovic adesso. Il giocatore serbo ha conquistato proprio a Melbourne nel 2008 il suo primo torneo del Grande Slam.

Le prime vittorie degli altri: anche Wawrinka come Sinner

Andando leggermente a ritroso vediamo la prima vittoria Slam di due plurivincitori del recente passato.

Pete Sampras ha conquistato il suo primo Slam agli Us Open del 1990. Mentre la prima volta di Andre Agassi è arrivata a Wimbledon 1992 torneo che poi non avrebbe più rivinto. Tornando ai giocatori andati a segno dal 2010 in avanti, primo successo Slam per Andy Murray agli Us Open 2012.

L'altro giocatore che è riuscito a inserirsi più volte nel periodo della triade Djokovic-Federer-Nadal è Stan Wawrinka. Il primo dei suoi tre successi Slam è arrivato agli Australian Open 2014. Per Marin Cilic un unico successo, ottenuto agli Us Open 2014.

Prima e unica volta a livello Slam anche per Dominic Thiem vincitore a New York nel 2020. Il primo e per ora unico successo Slam di Daniil Medvedev è arrivato agli Us Open 2021 mentre il primo successo dei due attuali di Carlos Alcaraz è arrivato a New York agli Us Open 2022.