Sinner-Medvedev, le quote dei bookmakers per la finale degli Australian Open

I bookmakers non hanno proprio dubbi: Jannik Sinner è decisamente favorito nella finale degli Australian Open che si gioca domenica 28 gennaio a partire dalle 9.30 ora italiana. Le quote sono decisamente dalla parte del tennista italiano che va all'inseguimento del primo torneo del Grande Slam della sua carriera mentre un successo di Daniil Medvedev viene pagato decisamente di più.

Dopo la vittoria contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, Sinner ora gode dello status di favorito. Vediamo di analizzare quattro istituti di scommesse e le loro valutazioni. Iniziamo da Snai: per chi volesse giocare sul vincente della finale, Sinner è quotato a 1,35 e Medvedev a 3,15.

Quindi chi gioca ad esempio 10 euro su Sinner ne vince 13.50, chi ne gioca 10 su Medvedev ne vince 31,50. Interessante analizzare anche le quote sul set betting: un successo di Sinner per tre set a zero è pagato 3,10, in quattro set 3,50 e in cinque set 5,75.

La vittoria per tre set a zero di Medvedev è in cartellone a 10, in quattro set a 7,25 e in cinque set a 8.

Anche per Better-Lottomatica, Bwin e William Hill, Jannik Sinner è nettamente favorito

Passiamo ad analizzare Better-Lottomatica.

Better-Lottomatica quota il successo di Sinner a 1,38, in questo caso la vittoria di Medvedev è pagata 3,05. Per quel che riguarda il set betting successo dell'altoatesino in 3 set pagato a 2,90, in quattro set a 3,70 e in cinque set a 5,40. Medvedev vincente in tre set è pagato a 8.40, russo vincente in quattro a 7.60 e in cinque a 8,60.

Bwin quota Jannik Sinner a 1,35 mentre Daniil Medvedev è quotato a 3,10. Anche William Hill infine ha all'incirca le stesse valutazioni. Jannik Sinner è quotato 1,36 e Daniil Medvedev a 3,30. Set betting anche qui con Sinner in tre set a 2,70, Sinner in quattro set a 3,70 e Sinner in cinque set a 5. Medvedev in tre set è pagato 10, in quattro set a 8 e in cinque set a 9.