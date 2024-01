Australian Open - Day 15: ecco l'orario di gioco ufficiale di Sinner-Medvedev

© Daniel Pockett Getty Images

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev è l'inedita finale degli Australian Open edizione 2024. Il giocatore italiano andrà a caccia del suo primo torneo del Grande Slam mentre il tennista russo cercherà di fare il bis dopo avere vinto l'Us Open 2021.

Ma a che ora saranno in campo Sinner e Medvedev? La finale maschile degli Australian Open è l'atto conclusivo del primo Slam della stagione e si giocherà domenica 28 gennaio quando a Melbourne saranno le 19.30.

Ovvero le 9.30 di domenica mattina nel nostro Paese. Una finale sicuramente molto attesa in generale e in modo particolare in Italia. E' la prima volta che Sinner e Medvedev si affrontano sulla lunga distanza dei tre set su cinque.

Nei loro nove precedenti (Medvedev conduce sei a tre ma l'altoatesino ha vinto gli ultimi tre incontri) non c'è nessuna partita giocata in uno Slam.

Per Medvedev è la terza finale agli Australian Open, Sinner gioca la prima finale in uno Slam

Jannik Sinner è il primo italiano di tutti i tempi ad essersi qualificato per la finale degli Australian Open.

C'era andato vicino solamente Matteo Berrettini nel 2022 sconfitto da Rafa Nadal in semifinale. prima finale Slam in assoluto per il giocatore italiano. Daniil Medvedev gioca invece la terza finale a Melbourne dopo aver perso quella del 2021 da Novak Djokovic e quella del 2022 da Rafael Nadal, finale in cui era in vantaggio per due set a zero e di un break nel terzo.

Per Medvedev complessivamente è la sesta finale in un torneo del Grande Slam visto che ne ha giocate tre anche agli Us Open. Come detto, una vinta nel 2021, quando ha impedito a Novak Djokovic di fare il Grande Slam in quell'anno e due perse, nel 2019 da Nadal e l'anno scorso dallo stesso Djokovic.

Nella giornata conclusiva degli Australian Open nella sessione diurna australiana, intorno alle 5 di notte ora italiana si gioca anche la finale del doppio femminile. In campo a contendersi il titolo andranno le teste di serie numero 11 Lyudmila Kichenok e Jelena Ostapenko e le teste di serie numero 2 Su-Wei Hsieh e Elise Mertens.