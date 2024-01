Australian Open, Jannik Sinner contro Daniil Medvedev: ecco cosa dicono i precedenti

© Thomas Kronsteiner Getty Images

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev: questa è la finale che si giocherà domenica sera agli Australian Open (le 9.30 del mattino in Italia). L'italiano testa di serie numero 4, e il russo, testa di serie numero 3, si sfideranno per vincere il primo torneo del Grande Slam dell'anno.

Il 22enne italiano dopo avere battuto Novak Djokovic va a caccia del primo titolo nello Slam della sua carriera mentre il russo è alla terza finale Slam a Melbourne (ha perso nel 2021 contro Djokovic e nel 2022 contro Nadal) e la sesta in assoluto con una vittoria, ottenuta agli Us Open 2021.

Sinner-Medvedev è stata una partita giocata spesso anche l'anno scorso. Vediamo la storia dei precedenti che sono nove.

Medvedev conduce 6-3 nei precedenti ma Sinner ha vinto gli ultimi tre

Il primo incontro tra i due si è giocato all'Atp 250 di Marsiglia (indoor) nel 2020 negli ottavi di finale.

Sinner diciottenne è stato sconfitto da Medvedev 1-6 6-1 6-2. Nel 2021 curiosamente i due tennisti si sono ritrovati di nuovo a Marsiglia nei quarti di finale. Qui netto successo di Medvedev 6-2 6-4. Sempre nel 2021 incontro alle ATP Finals di Torino nel Round Robin nel quale Sinner era subentrato dopo il ritiro di Matteo Berrettini.

Lotta furibonda e successo in volata di Medvedev 6-0 6-7 7-6. Un solo incontro nel 2022 ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna (indoor): 6-4 6-2 per il russo. Ben cinque invece le partite giocate nel 2023. Quattro volte in finale di un torneo e una volta in semifinale.

Nella prima parte della stagione ha continuato a vincere il tennista russo: 5-7 6-2 6-2 nella finale dell'Atp 500 di Rotterdam a febbraio (indoor) e poi 7-5 6-3 al Master 1000 di Miami (cemento outdoor) a marzo. Jannik Sinner è riuscito a battere per la prima volta Medvedev nella finale dell'Atp 500 di Pechino 2023 (cemento) nella quale ha vinto 7-6 7-6.

Altro successo di Sinner nella finale maratona di Vienna (indoor): 7-6 4-6 6-3 in quest'occasione. Terzo successo di fila di Sinner poi alle Atp Finals di Torino in semifinale in cui l'altoatesino ha vinto 6-3 6-7 6-1. Domenica andrà in scena la decima sfida, sicuramente la più importante di tutte e la prima sulla lunga distanza in un torneo del Grande Slam.