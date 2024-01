Australian Open - Day 14: gli orari ufficiali di Zheng-Sabalenka e Bolelli-Vavassori

© Graham Denholm Getty Images

Sabato 27 gennaio è la penultima giornata degli Australian Open, edizione 2024. E sono in programma due finali molto importanti e attese. Si parla della finale del singolare femminile tra la cinese Qinwen Zheng e la bielorussa Aryna Sabalenka.

Ma nella giornata ci sarà anche altra Italia sulla Rod Laver Arena. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono infatti nella finale del doppio maschile e affrontano le teste di serie numero 2 Rohan Bopanna e Matthew Ebden.

Ecco gli orari di gioco e il programma del Day 14 degli Australian Open.

Zheng-Sabalenka in campo alle 9.30 ora italiana

La finale femminile prenderà il via alle 9.30 ora italiana di sabato 27 gennaio, le 19.30 di Melbourne.

Aryna Sabalenka, testa di serie numero 2 del torneo cercherà di confermarsi dopo il successo dell'anno scorso e cercherà di conquistare la sua seconda prova del Grande Slam. Dall'altra parte della rete una giocatrice in sicura ascesa come Qinwen Zheng testa di serie numero 12, classe 2002 che dopo i quarti di finale agli scorsi Us Open ora ha fatto due passi in avanti presentandosi all'atto conclusivo del primo slam della stagione.

Bolelli-Vavassori in campo come ultimo incontro nella sessione serale

Una volta terminata la finale femminile, sostituzione della rete e via alla finale del doppio maschile. Simone Bolelli, già vincitore degli Australian Open 2015 in coppia con Fabio Fognini, cerca uno storico bis questa volta insieme ad Andrea Vavassori.

La sfida è sicuramente impegnativa perché dall'altra parte della rete c'è uno storico frequentatore dei tornei di doppio di lunga esperienza come Rohan Bopanna. Il giocatore indiano, classe 1980, lunedì a 43 anni sarà il nuovo numero uno del mondo di doppio.

Proverà a conquistare il titolo insieme a Matthew Ebden. La finale di doppio maschile è legata alla durata della finale femminile ma presumibilmente si può ipotizzare come orario di inizio le 21.30-22 di Melbourne, le 11.30-12 di sabato in Italia.

Ecco il programma completo di sabato 27 gennaio degli Australian Open.