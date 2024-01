© Darrian Traynor/Getty Images

Per Aryna Sabalenka - quella con Coco Gauff - non era una partita come le altre per una serie di fondamentali motivi. La giocatrice bielorussa aveva infatti bisogno di dimostrare a sé stessa che le esperienze negative vissute nelle due semifinali disputate al Roland Garros e a Wimbledon e nella finale degli US Open lo scorso anno, rappresentassero solo un momentaneo sfaldamento psicologico.

La 25enne di Minsk, anche quest’oggi, ha dovuto fronteggiare i demoni del passato e fare i conti con un cospicuo numero di alti e bassi. Determinata a mostrare i progressi compiuti dal punto di vista della gestione delle emozioni, però, Sabalenka è stata in grado di allontanare i fantasmi mantenendo la calma anche dopo alcuni gravi errori e pericolosi ribaltamenti di fronte.

La campionessa in carica ha così raggiunto la seconda finale consecutiva agli Australian Open - l’ultima a riuscirci era stata Serena Williams tra il 2016 e il 2017 - prendendosi la personale rivincita su Coco Gauff con il punteggio di 7-6( 2) , 6-4.

Il tredicesimo successo di fila registrato a Melbourne le ha permesso di conquistare la terza finale Slam in carriera: attende la vincitrice del match tra Qinwen Zheng e Dayana Yastremska.

Australian Open - Sabalenka si prende la rivincita su Gauff e vola in finale

La partita si è aperta con break e contro break: Sabalenka non ha confermato il vantaggio a causa di una brutta volée.

Sul 3-2, la bielorussa ha ritrovato fiducia e con un letale schiaffo al volo piegato ancora le difese di Gauff. Spalle al muro, la giovane americana ha reagito e sfruttato le debolezze dell’avversaria. Sabalenka ha servito per il parziale nel nono game, ma dal 30-30 ha smarrito la strada colpendo un doppio fallo e spedendo un comodo dritto sotto rete.

Gauff ha salvato un set point nel gioco successivo affidandosi a una prima vincente e sorpreso nuovamente in risposta Sabalenka, colpevole di aver esagerato con il dritto sulla palla break. Anche Gauff ha avvertito la tensione nel momento clou e perso completamente il controllo del dritto sul 6-5.

Solo il tie-break ha decretato il primo verdetto; un tie-break dominato da Sabalenka 7-2. La prova della crescita della bielorussa si è materializzata nella seconda frazione. Mai in affanno al servizio, Sabalenka ha sprecato tante occasioni in malo modo e rischiato di compromettere tutto.

Una pessima volèe e una risposta forzata senza una vera ragione le hanno impedito di brekkare Gauff rispettivamente nel primo e nel settimo game. Sul 4-4, Sabalenka ha condotto l'assalto decisivo aggiudicandosi il duro duello sulla diagonale del rovescio.