Australian Open, la gioia di Vavassori e Bolelli: "Godiamoci il momento e proviamoci"

© Quinn Rooney/Getty Images

Il momento d'oro del tennis italiano si estende anche al doppio maschile. In attesa della semifinale di questa notte tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, una parte d'Italia la finale degli Australian Open l'ha già centrata.

Stiamo parlando di Simone Bolelli, classe 1985 di Bologna e Andrea Vavassori, classe 1995 nativo di Torino. Il duo italiano ha battuto i tedeschi Hanfmann e Koepfer con il punteggio di 6-3 3-6 7-6. Ed ora in finale la sfida alle teste di serie numero 2 del torneo Rohan Bopanna e Matthew Ebden.

Ovviamente grande gioia nelle parole degli italiani post match ma anche tanta concentrazione per non lasciare nulla di intentato nella finale che sarà in programma sabato 27 gennaio. Bolelli tenterà il bis visto che aveva già vinto gli Australian Open nell'edizione 2015 in coppia, al tempo, con Fabio Fognini.

Andrea Vavassori: "È una sensazione fantastica"

Andrea Vavassori non trattiene la gioia: "È fantastico, è una sensazione fantastica. Ci troviamo bene insieme, giochiamo dall'anno scorso ma non ci aspettavamo sicuramente un risultato di questo genere nel primo torneo dell'anno.

Siamo molto felici: oggi è stata una battaglia molto intensa. La coppia tedesca è stata molto competitiva. Erano molto solidi da fondocampo e giocano anche un ottimo doppio. Non è stato facile ma siamo sempre rimasti in partita a lottare.

C'era da combattere su ogni punto e abbiamo sempre tenuto l'atteggiamento giusto". Simone Bolelli prosegue: "Sono felice, per me è grandioso essere di nuovo in finale. È una grande sensazione e sono contento di essere qui con Andrea.

Abbiamo un ottimo feeling in campo. La partita è stata estremamente lottata come indica il punteggio ma quel che conta è che siamo in finale. Ora ci proviamo, abbiamo una giornata per recuperare, riposarci, allenarci bene e mettere sabato in campo tutte le energie provando anche a goderci questo momento".