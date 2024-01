Australian Open - Bolelli-Vavassori conquistano la finale del doppio maschile

© Quinn Rooney-Getty Images

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale agli Australian Open nel doppio maschile. In semifinale gli azzurri hanno battuto la coppia tedesca formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 Un grande risultato per la coppia italiana che ora proverà a conquistare il titolo.

Pronti via e i due giocatori italiani sono andati subito avanti di un break 2-0 ma non sono riusciti a consolidare il vantaggio visto che hanno perso immediatamente il servizio e i tedeschi hanno poi impattato sul 2-2. Momento decisivo del primo parziale nel sesto game quando la coppia azzurra ha tolto di nuovo il servizio ai tedeschi consolidando il vantaggio e andando 5-2.

Chiusura di parziale di lì a breve col punteggio di 6-3. Il secondo set di fatto ha avuto un andamento opposto al primo: Hanfmann-Koepfer hanno conquistato il break nel secondo gioco e sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al 6-3 finale.

Nel decisivo terzo set la coppia italiana ha iniziato a servire per prima. Il punteggio ha seguito i turni di battuta fino al supertiebreak finale ai dieci punti. Italiani in fuga sul 6-4, poi sul 9-5 e chiusura sul 10-5. Ed ora si gioca per il titolo.

Finale di doppio maschile contro Bopanna e Ebden

Nella finale degli Australian Open ora giocheranno contro la coppia formata da Rohan Bopanna (che da lunedì sarà numero 1 del mondo) e Matthew Ebden che hanno battuto dopo una lunga battaglia Zhizhen Zhang e Tomas Machac col punteggio di 6-3 3-6 7-6, dieci punti a sette, nel super tie break finale.

Simone Bolelli andrà alla ricerca del suo secondo titolo agli Australian Open, torneo che ha già vinto nel 2015 in coppia con Fabio Fognini battendo in quell'edizione in finale la coppia formata da Herbert e Mahut.