Australian Open - Day 13: ecco l'orario di gioco ufficiale di Djokovic-Sinner

Novak Djokovic contro Jannik Sinner sarà la prima semifinale dell'edizione 2024 degli Australian Open in programma venerdì 26 gennaio alle 4.30 ora italiana sulla Rod Laver Arena. Come era ampiamente immaginabile la scelta è caduta sulla sfida della parte alta del tabellone come prima semifinale anche per dare modo di recuperare qualche ora in più a Daniil Medvedev e Alexander Zverev che sono scesi in campo il giorno successivo a quello in cui hanno giocato il loro quarto di finale Djokovic e Sinner.

Djokovic-Sinner in campo alle 14.30 di Melbourne, le 4.30 in Italia

Il programma della Rod Laver Arena prevede le due semifinali maschili come piatto forte della giornata di venerdì 26 gennaio. Una giornata che sarà aperta, come detto, dalla semifinale della parte alta del tabellone, quella tra il numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 Novak Djokovic e l'italiano Jannik Sinner.

La partita - che si è già giocata tre volte nell'ultimo mese della scorsa stagione - inizierà non prima delle 14.30 di Melbourne, le 4.30 del mattino della notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio nel nostro paese.

Ad aprire il programma sul campo centrale sarà a partire dalle 12 ora di Melbourne, le 2 del mattino in Italia, la finale del torneo di doppio misto che vede opposti Hsieh e Zielinsky contro Krawczyk e Skupsky. Nella sessione serale sulla Rod Laver Arena è stata programmata la seconda semifinale del singolare maschile quella che vede opposto il russo Daniil Medvedev alla ricerca della sua terza finale a Melbourne e il giocatore tedesco Alexander Zverev che ha eliminato in quarti di finale a sorpresa lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La partita si giocherà alle 19.30 ora di Melbourne, le 9.30 di venerdì mattina in Italia. Ricordiamo che la finale maschile è in programma domenica 28 gennaio a partire dalle 9.30 ora italiana. Ecco il programma completo degli Australian Open di venerdì 26 gennaio.