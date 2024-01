Australian Open - Zverev sorprende Alcaraz in 4 set e raggiunge Medvedev in semi

© Graham Denholm/Getty Images

“Non sarà come l’ultima volta agli US Open” . Detto, fatto e sottoscritto da Alexander Zverev. Il tennista classe 1997 aveva avvisato tutti nel corso dell’ultima conferenza stampa e, sul campo, ha dimostrato ampiamente questa armonica consonanza tra parole e risultati.

Il 26enne di Amburgo - va detto - non ha trovato dall’altra parte della rete la solita energica versione di Carlos Alcaraz, ma la capacità di prendersi la scena nei momenti che contano ha impressionato sotto ogni punto di vista.

Grazie al 6-1, 6-3, ( 2) 6-7, 6-4 rifilato allo spagnolo, Zverev ha conquistato la seconda semifinale agli Australian Open e si è aggiunto al ristretto gruppo di giocatori tedeschi in grado di spingersi fino al penultimo atto a Melbourne in almeno due occasioni insieme a Boris Becker e Tommy Haas.

Un’altra grande soddisfazione personale - legata sempre al suo Paese - riguarda il numero di semifinali Slam collezionate in carriera, perché portandosi a quota sette ha superato Michael Stich.

Australian Open - Zverev sorprende Alcaraz in 4 set e raggiunge Medvedev in semifinale

Il primo segnale negativo è arrivato nel turno di battuta inaugurale di Alcaraz: lo spagnolo ha ceduto il servizio a zero senza opporre la minima resistenza.

Zverev ne ha approfittato cercando di aumentare i dubbi nella mente del rivale e si è portato rapidamente sul 4-1. Alcaraz ha aggiornato il suo score una sola volta confermando la giornata tutt’altro che idilliaca.

Il tentativo di reazione nel secondo set ha fatto i conti con l’ennesimo rovescio sotto rete, un errore che ha consentito a Zverev di recuperare da 15-40 sul 2-3. Proprio quando la partita sembrava poter cambiare, nel gioco successivo, lo spagnolo ha vissuto un nuovo passaggio a vuoto.

Zverev ha costruito con il dritto e affondato con il rovescio obbligando Alcaraz a colpire un improbabile passante sulla palla break. La musica ha proposto le stesse note nella terza frazione fino all’istante in cui Zverev ha servito per la partita.

Il rovescio ha tradito ancora Alcaraz sull’1-2, ma la fiducia del tedesco è svanita, complice anche il miglior game di Alcaraz in risposta. Lo spagnolo ha modificato lo spartito e rialzato la testa nel tie-break - dominato 7-2 - sotto il segno del passante.

Il quarto set si è aperto con break e contro break ed è stato caratterizzato da una maggiore tranquillità al servizio. Zverev ha giocato un grandissimo ottavo game e sul 4-4 sorpreso Alcaraz tirando un eccezionale passante.

Il tedesco non ha fallito la seconda opportunità per chiudere i conti registrando la prima vittoria contro un top 5 in un Major.

Australian Open - Prima storica semifinale per Zheng in uno Slam

Qinwen Zheng ha compiuto un altro importante passo in avanti e, dopo aver raggiunto i quarti nella scorsa edizione degli US Open, si è regalata il miglior risultato in carriera a livello Slam agli Australian Open 2024.

La tennista cinese ha rispettato il pronostico e guadagnato l’accesso alle semifinali dell’Happy Slam battendo in rimonta con il punteggio di ( 4) 6-7, 6-3, 6-1 Anna Kalinskaya. Due volte in vantaggio di un break nel primo set, Zheng ha avvertito la pressione per la grande occasione e perso terreno sia sull’1-0 che sul 3-2 commettendo due brutti errori in lunghezza con il dritto e con il rovescio.

Kalinskaya è stata brava a recuperare da 15-40 nel settimo game e incidere nella parte finale del tie-break. Il secondo parziale ha visto entrambe le protagoniste acquisire maggiore solidità al servizio. A cambiare le sorti del match ci ha pensato l’ottavo gioco: Zheng ha portato a casa uno scambio durissimo sulla palla break ed è diventata padrona assoluta del campo.

La russa è apparsa piuttosto stanca nel set decisivo e ha chiesto il medical time out per un problema fisico. Zheng ha approfittato di una Kalinskaya visibilmente stremata e chiuso con un sonoro 6-1. Ad attenderla in semifinale ci sarà la qualificata Dayana Yastremska.