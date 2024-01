Australian Open - Day 12: semifinali femminili di mattina. In campo Bolelli-Vavassori

© Darrian Traynor Getty Images

Gli Australian Open viaggiano verso la fase finale. Giovedì 25 gennaio è la giornata delle semifinali femminili a Melbourne. Entrambe le partite di semifinale si giocheranno in sessione serale a partire dalle ore 19.30 di Melbourne, le 9.30 del mattino in Italia.

Ma c'è anche un pizzico di Italia in campo sulla Rod Laver Arena in questa giornata. Ecco il programma completo. Si inizia non prima delle 12 ora di Melbourne, le 2 del mattino in Italia con un doppio delle leggende che vedrà opposte le ex giocatrici Hantuchova e Li che affronteranno Majoli e Petkovic.

La giornata poi prosegue con le due semifinali del doppio maschile: non prima delle 3 ora italiana giocheranno Machac e Zhang contro le teste di serie numero 2 Bopanna e Ebden. Poi sarà la volta di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che stanno giocando un grande torneo e proveranno a qualificarsi per l'atto conclusivo.

I loro avversari in semifinale saranno i tedeschi Hanfmann e Koepfer. Per chi vorrà vedere in diretta questa partita l'appuntamento dovrebbe essere attorno alle 4.30-5 ora italiana.

Gauff-Sabalenka prima semifinale in sessione serale

Il piatto forte di giornata arriva poi nella serata australiana con le semifinali femminili.

Si inizia con la sfida tra le due giocatrici con le teste di serie più alte rimaste in tabellone ovvero la statunitense Coco Gauff (numero 4) e la bielorussa Aryna Sabalenka (seconda del tabellone) L'interessante match vede in campo le due principali favorite per la conquista del titolo.

Si gioca dalle 9.30 ora italiana. A seguire, quindi intorno alle 11-11.30, la seconda semifinale che vedrà protagoniste la sorprendente ucraina Dayana Yastremska, che ha eliminato nei quarti Linda Noskova, alla giovane cinese Qinwen Zheng, uscita vittoriosa dalla battaglia contro Anna Kalinskaya.

Ricordiamo che la finale del singolare femminile si disputerà sabato 27 gennaio dalle 9.30 italiane.