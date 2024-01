Australian Open - Medvedev centra la semifinale. Continua il sogno di Yastremska

© Graham Denholm-Getty Images

Daniil Medvedev è in semifinale agli Australian Open. Il giocatore russo ha battuto il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4 in quasi quattro ore di gioco. Dopo la semifinale della parte alta già nota che vedrà opposti Novak Djokovic e Jannik Sinner, il tabellone del singolare maschile si sta allineando alle semifinali anche nella parte bassa.

Il giocatore russo ora attende il vincitore della sfida programmata in sessione serale australiana tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Primo set del quarto di finale all'insegna dell'equilibrio con la conclusione che è arrivata al tie break.

Nella fase decisiva Medvedev è riuscito a fare la differenza e a portare a casa il gioco decisivo per 7 punti a 4. Il polacco è scattato meglio dai blocchi nella seconda frazione che ha conquistato con il punteggio di 6-2.

Andamento esattamente opposto nel terzo set con Medvedev che è riuscito a conquistarsi il break e si è portato sul 5-2. Qui non ha sfruttato 3 set point sul servizio del polacco ma poi ha chiuso il parziale per 6-3 mettendo la firma all'ultimo punto con un ace.

Quarto set in altalena. Il russo è partito forte con le sue classiche accelerazioni improvvise. E ha conquistato immediatamente il break con un passante di dritto vincente. Ma sul 4-3 a suo favore, il russo ha perso il servizio in un game in cui Hurkacz è stato estremamente offensivo.

E Hurkacz si è portato avanti sul 5-4. Arrivo in volata di nuovo e sul 6-5 Hurkacz ha strappato di nuovo il servizio a Medvedev e chiuso il parziale a suo favore. Quinto set che segue i servizi fino al settimo gioco: qui Medvedev ha fatto il break si è portato sul 5-3 e ha chiuso 6-4.

Medvedev proverà venerdì a conquistare la sua terza finale agli Australian Open dopo quelle del 2021 e del 2022.

Australian Open femminile, Yastremska in semifinale partendo dalle qualificazioni

Continua il sogno di Dayana Yastremska.

La giocatrice ucraina che è partita dal tabellone di qualificazione è in semifinale. Ha battuto la giocatrice ceca Linda Noskova che aveva superato la numero 1 del mondo Iga Swiatek con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e diciotto minuti di gioco.

La tennista classe 2000 di Odessa è alla prima semifinale a livello di un torneo del Grande Slam della sua carriera. Nel primo set è stato decisivo un break conquistato nell'ottavo gioco. Yastremska ha fatto la differenza con un migliore rendimento al servizio.

Nel secondo set la svolta è arrivata sul 3-3, Noskova è stata molto fallosa e non è più riuscita a rientrare in partita. Yastremska ora attende la vincitrice del quarto di finale programmato in sessione serale tra Kalinskaya che ha eliminato al turno precedente Paolini e Qinwen Zheng.