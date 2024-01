Djokovic-Sinner, le quote dei bookmakers per la semifinale degli Australian Open

© Julian Finney/Getty Images

Che cosa dicono i bookmakers sulla semifinale della parte alta del tabellone degli Australian Open che vedrà in campo venerdì 26 gennaio Novak Djokovic e Jannik Sinner? Chi vedono favorito e quali sono le quote della partita? Analizziamo i tabelloni di cinque operatori attivi nel campo delle scommesse sportive con una linea comune che emerge in maniera chiara da parte di tutti gli istituti: Novak Djokovic è decisamente il favorito di questa partita.

Better Lottomatica ad esempio vede il serbo quotato a 1,47 a fronte del 2,70 al quale è quotato Sinner. Per fare un esempio sul giocatore altoatesino, puntando 10 euro se ne vincono 27 in caso di successo sul serbo.

In caso vinca Djokovic con 10 euro puntati se ne vincono 14,70. Per Snai invece la quota del fuoriclasse serbo è 1,45 mentre il giocatore azzurro è quotato a 2,75.

Per tutti gli operatori nel campo delle scommesse Novak Djokovic è il favorito

Per Eurobet le quote non sono tanto diverse.

1,43 è il valore associato al numero 1 del mondo, 2,85 invece è la quota che viene assegnata a Sinner. La forbice qui è leggermente più larga. Bwin.it ha una visione abbastanza simile della situazione con Novak Djokovic pagato a 1,44 volte la giocata e Jannik Sinner a 2,75.

Stesse quote ha William Hill che mette in cartellone Novak Djokovic a 1,44 e Jannik Sinner a 2,75. D'altra parte l'abitudine a giocare partite di questo livello insieme ai 24 tornei del Grande Slam vinti da Novak Djokovic contro Jannik Sinner che è all'inseguimento della sua prima finale Slam non può non pesare in queste valutazioni. Starà a Sinner ora cercare di ribaltare anche le valutazioni dei bookmakers sull'incontro.