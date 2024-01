Novak Djokovic-Jannik Sinner, cosa dicono i precedenti? E nei tornei dello Slam...

© Clive Brunskill Getty Images for ITF

Novak Djokovic contro Jannik Sinner è la semifinale della parte alta del singolare maschile. Che cosa dicono i precedenti di questa rivalità tra due tennisti che sono separati anagraficamente da ben 14 anni visto che il campione serbo ha 36 anni mentre l'atleta altoatesino ne ha 22? Sono 6 in totale i precedenti tra Djokovic e Sinner.

4 vittorie a 2 è il bilancio per Novak Djokovic con Jannik Sinner che però ha vinto due delle ultime tre sfide. E sono partite molto recenti visto che si sono giocate nel girone delle Atp Finals di Torino e alla fase finale di Coppa Davis a Malaga.

E nei tornei del Grande Slam come è la situazione? In questo caso conduce Novak Djokovic per 2-0 visto che si sono affrontati per due anni di fila a Wimbledon (2022-2023) e la strada di Sinner è sempre stata sbarrata dal numero uno del mondo.

Djokovic-Sinner, la prima sfida della loro rivalità si è giocata sulla terra battuta di Montecarlo

Andiamo con ordine nei sei precedenti tra Djokovic e Sinner. La prima partita è stata giocata nel 2021 a Montecarlo (terra battuta all'aperto) nei trentaduesimi di finale.

Successo 6-4 6-2 per Djokovic. Nel 2022 sull'erba di Wimbledon nei quarti di finale Djokovic ha rimontato uno svantaggio di due set battendo Sinner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 e dominando di fatto gli ultimi tre parziali dopo avere perso i primi due.

Quattro infine le sfide nel 2023: ancora vincente Djokovic a Wimbledon questa volta in semifinale. Successo in tre set 6-3 6-4 7-6 per il serbo. Le altre tre partite sono ancora attualità: a novembre 2023 prima vittoria di Sinner su Djokovic in carriera nel round robin delle Atp Finals di Torino col punteggio di 7-5 6-7 7-6.

Qualche giorno dopo però si sono ritrovati avversari in finale per via della particolare formula delle Atp Finals, non a eliminazione diretta ma a gironi, e Djokovic ha sconfitto l'azzurro 6-3 6-3. Infine l'ultima memorabile partita in semifinale di Coppa Davis, quando l'altoatesino ha annullato 3 match point al 24 volte campione Slam e l'ha vinta in rimonta 6-2 2-6 7-5 lanciando di fatto l'Italia verso la finale e la conquista dell'Insalatiera. E venerdì 26 gennaio ci sarà il settimo atto di questa rivalità.