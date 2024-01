Australian Open - Quando si gioca la semifinale tra Novak Djokovic e Jannik Sinner?

© Darrian Traynor/Getty Images

Sarà ancora Novak Djokovic contro Jannik Sinner. Dopo le sfide a Torino alle Atp Finals e a Malaga nella fase finale della Coppa Davis del novembre scorso, il numero 1 e il numero 4 del mondo si affronteranno di nuovo nella semifinale degli Australian Open a Melbourne.

Ma quando si giocherà la partita? Fino a qualche anno fa l'Australian Open aveva una programmazione molto particolare, unica tra i tornei del Grande Slam. La prima semifinale si giocava il giovedì sera a Melbourne (giovedì mattina in Italia) e la seconda semifinale il venerdì sera (venerdì mattina in Italia).

Ora non è più così e per cercare di non dare un vantaggio di un giorno di riposo in più a uno dei due finalisti, entrambe le semifinali si giocano nella giornata di venerdì.

Djokovic-Sinner sarà molto probabilmente la prima semifinale

Quindi entrambe le semifinali saranno giocate nella giornata di venerdì 26 gennaio.

Non c'è l'ufficialità di un orario e ancora non c'è un programma ufficiale, ma la soluzione più logica farebbe pensare al fatto che Djokovic-Sinner dovrebbe essere la prima semifinale. La partita dovrebbe essere quella che andrà in campo nel pomeriggio di Melbourne, quindi quando in Italia sarà la notte tra giovedì e venerdì.

Questo per fare in modo che i giocatori della parte bassa del tabellone che sono andati in campo una giornata dopo rispetto a Djokovic e Sinner e che hanno un giorno di meno per recuperare abbiano almeno qualche ora in più.

La seconda semifinale, quella della parte bassa, è programmata per le 19 ora di Melbourne, le 9 del mattino in Italia. Ricordiamo poi che la finale del singolare maschile, atto conclusivo del torneo si giocherà domenica 28 gennaio in sessione serale a partire dalle 19.30 australiane, le 9.30 del mattino di domenica in Italia.

Sabato 27 gennaio sempre dalle 9.30 ora italiana ci sarà la finale del singolare femminile degli Australian Open.