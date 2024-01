Novak Djokovic attende Jannik Sinner in semifinale: un dato fa sperare l'azzurro

© Clive Brunskill/Getty Images

Quella che andrà in scena venerdì tra Novak Djokovic e il nostro Jannik Sinner sarà sicuramente una semifinale da ricordare. Il fuoriclasse serbo è arrivato fin qui con tutti i favori del pronostico, ma probabilmente affrontando più difficoltà del previsto.

Non è infatti sfuggito agli statisti un dato molto interessante, che riflette automaticamente anche sulla sfida con l’azzurro. Il numero uno al mondo ha impiegato 15 ore e 9 minuti per battere in ordine per battere Dino Prizmic (4:00 ) Alexei Popyrin (3:12 ), Tomas Etcheverry (2:31 ), Adrian Mannarino (1:46), e infine Taylor Fritz (3:48).

E’ stata questa l’edizione in cui è dovuto stare in campo più a lungo per arrivare in semifinale. Ha superato le 14 ore e 52 minuti che aveva impiegato nell'edizione del 2021. Numeri che raccontano le maggiori difficoltà incontrate dal 36enne di Belgrado nel raggiungere questo punto a Melbourne.

Sinner invece ha affrontato Botic Van De Zandchulp (2.35), Jesper De Jong (1.45), Sebastian Baez (1.54) Karen Khakhanov (2.35), Andrey Rublev (2:41). Totale: 14 ore e 20.

Nessun vantaggio secondo Djokovic

Jannik Sinner ha terminato il suo match contro Andrey Rublev in piena notte, avendo iniziato già in tarda serata.

I giornalisti hanno chiesto a Djokovic se questo fosse un vantaggio per lui: "Abbiamo due giorni e credo che non sia un grande vantaggio. Venerdì giocheremo le semifinali, c'è tutto il tempo possibile e stasera chi vincerà ha tempo per recuperare.

La programmazione è sempre un argomento caldo, ne abbiamo parlato più volte e anche poche partite fa. Non si può dare una risposta chiara su questo, spetta agli organizzatori del Grande Slam e al circuito Atp fare in modo che tutti i tennisti e le tenniste si sentano in modo adeguato e non facciano necessariamente tutti.