Jannik Sinner in campo per l'impresa mai riuscita a nessuno agli Australian Open

Novak Djokovic giocherà venerdì contro il nostro Jannik Sinner l'undicesima semifinale agli Australian Open della sua carriera. Per il giocatore azzurro si prospetta un'impresa da compiere per centrare la prima finale in un torneo del Grande Slam.

Novak Djokovic infatti ha giocato dieci volte in semifinale agli Australian Open e in tutte e dieci le occasioni ha vinto ed è arrivato in finale. E non solo. Perché poi ha sempre vinto anche il torneo. Zero sconfitte per Nole al penultimo atto degli Australian Open.

Sinner dovrà provare a infrangere questo tabù.

La prima volta di Djokovic in semifinale agli Australian Open risale al 2008

La prima semifinale di Djokovic in Australia è datata 2008, l'anno del suo primo trionfo in finale contro Joe Wilfried Tsonga.

Djokovic in semifinale ha sconfitto Roger Federer 7-5 6-3 7-6. Djokovic poi in semifinale nel 2011 e a farne le spese è ancora Federer. Il punteggio questa volta per il serbo è 7-6 7-5 6-4. Nel 2012 l'attuale numero 1 del mondo batte in una maratona Andy Murray 6-3 3-6 6-7 6-1 7-5.

Non c'è stata storia nella semifinale degli Australian Open del 2013 quando a farne le spese è lo spagnolo David Ferrer sconfitto 6-2 6-2 6-1. Novak Djokovic è poi tornato in semifinale nell'edizione 2015 quando ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka in 5 set 7-6 3-6 6-4 4-6 6-0.

Nel 2016 è ancora Roger Federer ad essere battuto dal campione serbo: 6-1 6-2 3-6 6-3 il punteggio di quell'anno. Semifinale del 2019 dominata da Djokovic che ha letteralmente travolto Lucas Pouille 6-0 6-2 6-2. Ottava semifinale del serbo nel 2020 ed è stato ancora Roger Federer a farne le spese: questa volta 7-6 6-4 6-3 il punteggio.

Edizione 2021 con il 6-3 6-4 6-2 alla sorpresa di quell'edizione, il russo Aslan Karatsev. Infine è storia dell'anno scorso la semifinale dell'edizione 2023 con il successo 7-5 6-1 6-2 su Tommy Paul. Da ribadire che ogni volta che Djokovic è arrivato in semifinale agli Australian Open non solo ha vinto quel turno ma ha sempre vinto il torneo.

A Jannik Sinner il tentativo di porre fine a questo record e interrompere questa serie vincente.