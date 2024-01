Australian Open - Prima semifinale a Melbourne per Jannik Sinner: battuto Rublev

© Cameron Spencer/Getty Images

Jannik Sinner conquista la prima storica semifinale agli Australian Open. Chirurgica la prova offerta dal numero 4 del mondo, che vince contro Andrey Rublev un match più delicato di quanto il punteggio non reciti (6-4, 7-6, 6-3).

Nonostante qualche piccolo problema fisico accusato a metà secondo set, il campione in carica a Toronto non perde di mira l'obiettivo e abbatte la resistenza del russo. Jannik troverà in semifinale ancora una volta Novak Djokovic, nel suo giardino di casa a Melbourne, dove ha vinto ben 10 volte.

Il match appare fin dalle prime battute molto teso ed equilibrato. Il primo momento di tensione lo ha il russo che mantiene a fatica il proprio servizio, portandosi sul 2-1. Copione simile per l’azzurro che annulla due palle break, la prima con una grande accelerazione di diritto diagonale, la seconda con una prima centrale, per poi chiudere con un ace.

2 pari. Le difficoltà del moscovita al servizio persistono, tanto da perdere a 0 la battuta. Ecco arrivata la prima sterzata al match dal 22enne di San Candido, che da quel momento dominerà i suoi turni al servizio e chiuderà il primo parziale senza grossi patemi.

Dopo i primi due game vinti dai due tennisti senza concedere palle break, il primo a tentennare è ancora Rublev, che recupera da 15-40 e mette a referto 4 punti di fila, mantenendo il turno di battuta. Rischia grosso anche Sinner, che anch’esso è costretto ad annullare due palle break.

L’altoatesino però è glaciale nei momenti decisivi e pareggia i conti. Nel sesto gioco Sinner accusa un problema fisico agli addominali, che però non lo condiziona. L’azzurro salva una palla break e si porta sul 3 pari.

Il nono game è il più lungo del match. Scambi infiniti ed estenuanti. Andrey ne esce ancora vincitore salvando due palle break. Dopo 5 palle break annullate da Sinner e 4 da Rublev si va al tie break. Impressionante la rimonta che mette in atto l'italiano che risale dagli inferi, dopo uno svantaggio iniziale di 5-1.

Due minibreak recuperati. 6 punti consecutivi e secondo set in ghiaccio. Jannik monumentale. Regna grande equilibrio anche nel terzo set. In apertura Sinner salva altre due palle break. Dopo qualche game andato via velocemente arriva la zampata decisiva del campione italiano, che fa suo il sesto gioco ed indirizza definitivamente la partita sui suoi binari.

Sabalenka raggiunge Gauff in semifinale

Come un treno Aryna si guadagna la semifinale a Melbourne, sbarazzandosi di Barbora Krejcikova. La bielorussa, in comando del match fin dalle prime battute chiude il parziale sul risultato di 6-2 6-3.

Qualche ora prima la sua avversaria Coco Gauff ha centrato la prima semifinale australiana vincendo una battaglia con l'ucraina Marta Kostyuk. Le due daranno vita nei prossimi giorni ad una sfida che si preannuncia spettacolare e che sancirà il primo nome che sabato scenderà in campo nella finale alla Rod Laver Arena.