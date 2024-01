Australian Open: Novak Djokovic soffre ma centra la semifinale. Avanza anche Gauff

© Phil Walter Getty Images

Novak Djokovic ha battuto Taylor Fritz in quattro set e si è qualificato per la sua undicesima semifinale degli Australian Open. Il giocatore serbo ha sofferto soprattutto nei primi due set le accelerazioni di Fritz ma alla lunga è riuscito a domare la resistenza dell'americano.

7-6 4-6 6-2 6-3 il punteggio finale dell'incontro per Nole che ora aspetta il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Il primo game dell'incontro è un gioco fiume nel quale Taylor Fritz è riuscito a tenere la battuta dopo 16 minuti di gioco salvando 3 palle break.

Per tutto il parziale si seguono i servizi. Nel dodicesimo gioco, Fritz ha una prima grandissima occasione: è andato 15-40 sul servizio del numero 1 del mondo ma non è riuscito a concretizzare nessuno dei due set point.

Al tie break il dieci volte campione di Melbourne l'ha fatta da padrone e ha conquistato il primo parziale per 7 punti a 3. Fritz è rimasto in partita: nel primo game del secondo set è riuscito a strappare il servizio a Djokovic andando sopra subito 2-0, allungando poi sul 5-3 salvando tutte le palle break concesse.

Zero su 15 in questo momento era il bilancio delle palle break non concretizzate da Novak Djokovic. Fritz, scampato più volte il pericolo di contro-break, ha giocato un perfetto decimo game e ha chiuso il secondo set 6-4.

Un set pari. Nel terzo set Djokovic ha aumentato i giri del motore: la sedicesima palla break, nel secondo game, è quella buona grazie ad uno scambio dominato col dritto in cui ha aumentato velocità e lunghezza di palla.

2-0 Djokovic che poi ha consolidato il vantaggio e ha strappato nell'ottavo game di nuovo il servizio al suo avversario. 6-2 e due set a uno per il serbo. Il detentore del titolo in avvio di quarto set ha provato a piazzare la stoccata definitiva ma Fritz salvando due palle break ha tenuto il suo primo game di servizio.

Il momento decisivo sembrava essere arrivato nel sesto game nel quale la qualità delle risposte di Djokovic ha lasciato poco margine a Fritz. Il serbo ha allungato sul 4-2 ma qui c'è stato il contro-break immediato di Fritz con un dritto reso imprendibile per Djokovic dal nastro.

L'equilibrio è durato poco e l'americano ha ceduto di nuovo il servizio questa volta a zero. Djokovic non ha dato ulteriori possibilità e ha chiuso il parziale 6-3 volando in semifinale.

Gauff è la prima semifinalista degli Australian Open 2024

Coco Gauff è la prima semifinalista nel singolare femminile degli Australian Open 2024.

In una semifinale maratona durata tre ore e otto minuti ha piegato alla distanza la resistenza dell'ucraina Marta Kostyuk, numero 37 del mondo, una delle tante sorprese di questa edizione del torneo di Melbourne. Punteggio finale 7-6 6-7 6-2.

Primo parziale con l'ucraina che è andata avanti 5-1 ma non è riuscita a chiudere ed è stata rimontata. Si è andati al tie break e vittoria in volata dalla giocatrice americana che ha portato a casa il gioco decisivo per otto punti a sei.

Nel secondo set Coco Gauff ha fatto corsa di testa (4-2) ma non è riuscita a portare all'arrivo il match. Si è andati di nuovo al gioco decisivo. Un tie break che questa volta la giocatrice ucraina ha conquistato col punteggio di 7-3.

Un set pari ma qui si è spenta la luce: il serbatoio di Kostyuk è rimasto senza benzina e Gauff è stata brava ad approfittare del momento andando in fuga sul 5-0. C'è stata una reazione d'orgoglio di Kostyuk che ha strappato il servizio all'americana, ha tenuto il proprio servizio e accorciando sul 5-2.

Ma Gauff ha chiuso poco dopo 6-2 nel suo game di servizio. Gauff ora attende in semifinale la vincitrice dell'altro quarto di finale tra Krejcikova e Sabalenka.