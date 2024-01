Australian Open - Day 11: ecco quando giocano Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz

© Graham Denholm Getty Images

Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev sarà questa la sfida in programma nella sessione serale della Rod Laver Arena (mattina in Italia), Daniil Medvedev in campo invece contro Hubert Hurkacz nel pomeriggio australiano, quando sarà notte in Italia.

Queste sono le decisioni degli organizzatori in merito al programma di mercoledì 24 gennaio. Giornata nella quale si concludono le partite dei quarti di finale nel tabellone del singolare maschile e del singolare femminile con conseguente allineamento alle semifinali.

Ma vediamo il programma completo della giornata. Si inizia alle 2 del mattino ora italiana (le 12 a Melbourne) con la partita di singolare femminile decisamente molto sorprendente a livello di quarti di finale tra Linda Noskova che ha eliminato nel suo percorso la numero 1 del mondo Iga Swiatek che la giocatrice ucraina Dayana Yastremska che negli ottavi di finale ha avuto la meglio di Victoria Azarenka.

Medvedev-Hurkacz in campo nella notte italiana

Non prima delle 3.30 ora italiana, le 13.30 a Melbourne, in campo il quarto di finale del singolare maschile tra Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz. Il polacco ha messo fine negli ottavi alla corsa del francese Arthur Cazaux mentre Medvedev si è complicato la vita nel terzo set contro il portoghese Nuno Borges ma ha conquistato facilmente poi il quarto set.

Sessione serale aperta alle 9.15 ora italiana, le 19.15 di Melbourne, con l'ultimo quarto del singolare femminile con la cinese Qinwen Zheng che affronta la russa Anna Kalinskaya che ha eliminato al turno precedente la nostra Jasmine Paolini.

A seguire il quarto di finale decisamente più atteso di giornata con il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz che affronta il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 6. Alcaraz ha disposto agevolmente di Kecmanovic nel turno precedente mentre Zverev ha avuto la meglio di Norrie dopo una lunga battaglia solamente al super tie-break del quinto set.