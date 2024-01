Australian Open - Alcaraz domina contro Kecmanovic: sfiderà Zverev ai quarti

© Cameron Spencer/Getty Images

Considerando gli incredibili traguardi conseguiti in carriera nonostante la giovanissima età, risulta alquanto curioso constatare che Carlos Alcaraz ha conquistato per la prima volta i quarti di finale agli Australian Open "solo" nel 2024 completando la sua personale collezione a livello Slam.

È il secondo spagnolo in attività - insieme a Rafael Nadal - ad aver timbrato il cartellino in questa fase di un Major in sette o più circostanze. La sfida con uno stremato Miomir Kecmanovic - ha vinto due partite di fila al quinto set - ha raccontato poco ma ribadito la forza e il valore di un tennista pronto a lasciare il segno anche a Melbourne.

Alcaraz non è mai andato in affanno e ha chiuso con un sonoro 6-4, 6-4, 6-0 in meno di due ore.

Australian Open - Alcaraz travolge Kecmanovic: sfiderà Zverev ai quarti di finale

Alcaraz ha brekkato Kecmanovic in apertura mettendo in campo la sua straordinaria fase difensiva, premiata da un fortunato nastro decisamente proiettato verso Murcia.

Il serbo ci ha provato con tutte le energie a disposizione, ma non si è mai davvero avvicinato al rivale. Lo stesso è accaduto nella seconda frazione di gioco: Kecmanovic ha cercato di fare il massimo e non è bastato.

Alcaraz ha sfoderato un eccezionale rovescio incrociato sulla palla break e guadagnato il 4-3 e servizio con autorevolezza. Archiviato il set, lo spagnolo ha dominato il terzo siglando un pesante bagel. Cameron Norrie non è riuscito a ottenere la prima vittoria in carriera contro un top 10 in un torneo del Grande Slam.

Questa volta, a fermare il britannico è stato Alexander Zverev che ha deciso di complicarsi la vita gestendo male alcune fasi fondamentali del match. Il 26enne di Amburgo ha giocato un’altra dura battaglia ed è diventato il quarto tedesco a spingersi fino ai quarti di finale degli Australian Open in almeno tre occasioni: prima di lui solo Boris Becker, Tommy Haas e Nicolas Kiefer avevano raggiunto l'obiettivo.

Zverev, portandosi a quota 11, si è anche tolto la soddisfazione di superare Michael Stich nella speciale classifica che aggiorna le presenze dei giocatori nati in Germania ai quarti di un Major: Becker si è fermato a 23.

Il vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha trionfato ancora al super tie-break imponendosi con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6( 3) . L’equilibrio si è interrotto nell’undicesimo game, quando Norrie ha spedito sotto rete un comodo dritto sulla chance offerta all’avversario.

Zverev ha ringraziato e nel gioco successivo si è salvato con il classico schema servizio e dritto. Il tedesco sembrava poter controllare senza patemi anche il secondo set, ma dopo essere passato in vantaggio ha staccato la spina e ceduto due volte di fila la battuta.

Come se non bastasse, Zverev ha gettato alle ortiche ben quattro palle del contro break sul 3-5. Il terzo parziale ha ristabilito le gerarchie: Zverev si è rivelato impeccabile al servizio e ha sorpreso in risposta Norrie nel quarto game.

La partita si è improvvisamente riaperta nella parte finale del quarto set, perché Zverev ha vissuto un altro grave passaggio a vuoto nel momento meno opportuno. Il britannico ne ha approfittato per rimettersi in carreggiata e continuare a sognare.

A decidere l’incontro ci ha pensato il super tie-break: Zverev ha però attivato il pilota automatico e chiuso con un netto 10-3.