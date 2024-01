Australian Open - Finisce il sogno di Jasmine Paolini. Avanzano Medvedev e Hurkacz

© Daniel Pockett Getty Images

Jasmine Paolini non ce l'ha fatta. Anna Kalinskaya ha vinto l'incontro di ottavi di finale dell'Australian Open contro la tennista italiana col punteggio di 6-4 6-2. Per la giocatrice azzurra rimane comunque la soddisfazione di un ottimo torneo e del quarto turno raggiunto per la prima volta in uno Slam.

Paolini ha iniziato tenendo il servizio, poi ci sono stati tre break consecutivi tra il terzo e il quinto game : la russa è riuscita a strappare il servizio due volte a Paolini e a portarsi sul 4-2 nel primo parziale.

Nel nono game Paolini ancora in difficoltà al servizio ma si è salvata annullando un set point alla russa che comunque ha chiuso 6-4 nel suo turno di battuta. Nel secondo set l'azzurra è andata di nuovo in difficoltà nel primo game sul suo servizio ma salvando una palla break è riuscita a conquistare il primo game.

Paolini ha avuto una grande occasione nel secondo gioco: è andata 0-40 sul servizio della russa ma non è riuscita a conquistare il break. E qui si è spenta la luce. Ed è la russa invece a strappare il servizio a Paolini nel quinto gioco per allungare 4-2.

Altro break fino alla chiusura del parziale per 6-2.

Australian Open femminile: eliminata Azarenka, Svitolina si ritira

Nella parte alta del tabellone femminile continuano a cadere nomi importanti dopo quelli di Iga Swiatek e Elena Rybakina.

Stavolta è stata Victoria Azarenka, due volte campionessa degli Australian Open, a lasciare Melbourne. Azarenka è stata eliminata dalla qualificata ucraina Dayana Yastremska col punteggio di 7-6 6-4. Grande delusione per la bielorussa che ha servito per il primo set ed era avanti 3-0 nel secondo set.

Ma in entrambe le occasioni è stata rimontata. L'altra partita di giornata nel femminile è stata molto breve ed è durata solamente tre giochi. Linda Noskova è nei quarti di finale approfittando del ritiro di Elina Svitolina.

La giocatrice ucraina ha dovuto ritirarsi sul 3-0 del primo set per un problema alla schiena.

Australian Open maschile, avanti Medvedev e Hurkacz

Daniil Medvedev si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open.

Ha battuto una delle sorprese del torneo, il portoghese Nuno Borges. Medvedev ha conquistato il primo set per 6-3 e il secondo parziale al tie break. Il russo era arrivato a condurre anche 5-3 nel terzo set ma al momento di chiudere ha avuto un black out perdendo 4 game di fila e il set per 7-5.

Nessun problema però per il russo nel quarto set, dominato 6-1. Punteggio finale 6-3 6-7 7-5 6-1 Medvedev. Avanti anche Hubert Hurkacz che sarà proprio il prossimo avversario di Medvedev in quarti di finale. Il giocatore polacco ha messo fine alla bella favola del francese Arthur Cazaux - che aveva eliminato anche il danese Rune - col punteggio di 7-6 7-6 6-4.