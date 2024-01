Australian Open - Day 10: ecco quando giocano Novak Djokovic e Jannik Sinner

© Darrian Traynor Getty Images

Novak Djokovic in campo nella notte italiana, Jannik Sinner per la prima volta in questa edizione del toreno in sessione serale australiana e quindi in campo quando sarà la mattinata di martedì 23 gennaio in Italia.

Sono queste le decisioni degli organizzatori degli Australian Open per la prima giornata in cui si giocano le partite dei quarti di finale. Vediamo il programma completo con tutti gli incontri che si giocano sulla Rod Laver Arena.

Il programma del day 10 degli Australian Open si apre dalle 2 ora italiana, mezzogiorno in Australia, con una partita di doppio. A seguire, non prima delle 3 ora italiana il primo quarto di finale del singolare femminile tra l'ucraina Marta Kostyuk e la statunitense, campionessa in carica degli Us Open, Coco Gauff.

Djokovic per il secondo incontro consecutivo collocato nel pomeriggio di Melbourne

A seguire, non prima delle 4.30 ora italiana, le 14.30 di Melbourne, il quarto di finale del singolare maschile tra il numero 1 del mondo Novak Djokovic e l'americano Taylor Fritz.

Nel turno precedente il campione serbo ha dominato sempre di pomeriggio Adrian Mannarino mentre il giocatore statunitense ha eliminato in 4 set il finalista della scorsa edizione Stefanos Tsitsipas. Nella sessione serale, apertura affidata alla testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka.

La giocatrice bielorussa affronta la giocatrice della Repubblica Ceca Barbora Krejicikova. Match in programma non prima delle 9 ora italiana, le 19 di Melbourne. Infine a seguire la partita più attesa ovviamente nel nostro paese.

Ovvero il quarto di finale tra Jannik Sinner che finora non ha ancora perso un set in tutto il torneo e il giocatore russo Andrey Rublev che ha eliminato nel turno precedente il beniamino di casa Alex De Minaur in una maratona di 5 set.

La partita Sinner-Rublev presumibilmente dovrebbe iniziare intorno alle 21 orario di Melbourne, le 11 della mattina di martedì 22 gennaio in Italia. Ecco il programma completo degli Australian Open di martedì 23 gennaio.